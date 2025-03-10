Zehir çetesi böyle ‘çuvalladı’

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‘Narkokapan-15’ adı verilen 2 ayrı operasyonda 365 kilo kokain ele geçirildi, İstanbul’da 17, Yalova’da 6 olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kokainin, Güngören’deki bir tekstil atölyesinde ele geçirildiğini açıkladı.

TERSANEYE KAYIKLARLA SIZDILAR

28 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenen operasyonun detaylarına ulaşıldı. Uluslararası kokain ticaretinin gemiyle yapıldığı ve 365 kilo kokainin Yalova’dan İstanbul’a getirildiği öğrenildi. Kanada’dan aldığı yükle yola çıkan Portekiz bandıralı gemi, İspanya ve Yunanistan’da yükünü boşalttıktan sonra bakım için Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan tersaneye çekildi. Operasyondan 5 gün önce, 23 Şubat’ta sabaha karşı, geminin bulunduğu tersaneye kayıklarla gelen yüzleri maskeli şüpheliler, silah zoruyla, cep telefonları ve telsizlerini aldıkları Endonezya uyruklu 2 görevliyi odaya kapattı. Şüpheliler, gemideki jeneratörün bulunduğu bölmeye saklanan içi dolu 14 un çuvalını çıkarıp geldikleri kayıklara taşıdı. Taşıma sırasında çuvallardan biri, gemideki boş havuza düşüp yırtıldı. Şüpheliler, çuvaldan çevreye saçılanları toplayıp, poşetlere koydu ve bu noktayı yıkadı. Odaya kapattıkları 2 kişiyi serbest bırakan şüpheliler, kayıklara yükledikleri çuvallarla tersaneden ayrıldı. Olay, odadan çıkan görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp cep telefonu ve telsizlerinin çalındığı ihbarında bulunmasıyla ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde yıkandığı tespit edilen bölgeden 9 ayrı swap örneği alındı. Ayrıca aramada bulunan bir kaşkol da özel bir ekiple, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Swap örneklerinden çuvaldaki maddenin kokain olduğu ortaya çıkarken, kaşkolun sahibinin ise ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan çok sayıda kaydı bulunan yabancı uyruklu S.D. olduğu belirlendi.

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365 kilo kokaini götürürken kameralara yakalandılar

GEMİNİN GEÇMİŞİ KARANLIK

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Kokain taşınan Portekiz bandıralı gemi ile 2021 yılında da uyuşturucu ticareti yapıldığı, geminin daha sonra 2 kez el değiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, olay gecesi Altınova’da aynı firmaya ait bir başka geminin, Gürcistan’a hareket ettiğini de belirledi. Uyuşturucuların bu gemiye yüklenmiş olabileceği ihtimali üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemiyi Heybeliada açıklarında durdurarak, Altınova’ya dönüşünü sağladı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Bunun üzerine tersane bölgesi ve karayolundaki kamera görüntüleri incelemeye alındı. Uyuşturucuların 3 araçla İstanbul’a götürüldüğünün belirlenmesi üzerine ‘Narkokapan-15’ operasyonu için düğmeye basıldı.