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Zehir baronlarına ağır darbe... ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’

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#Narkokapan-Ankara Operasyonu#Ankara Uyuşturucu Operasyonu#Ankara
Zehir baronlarına ağır darbe... ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Narkokapan-Ankara” operasyonunda 602 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, dün sabah Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GAMER) basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiklerini, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarını hedef aldıklarını belirtti. Yerlikaya, aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenlendiğini belirterek, “Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, 4 İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı.

Zehir baronlarına ağır darbe... ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu’

Operasyonumuz da hâlâ devam ediyor. 5 ülkede eşzamanlı yürüttüğümüz ve uluslararası organize suç örgütlerine ağır bir darbe vurduğumuz, baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek, bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Çünkü biz bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm
insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz” dedi. 

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#Narkokapan-Ankara Operasyonu#Ankara Uyuşturucu Operasyonu#Ankara

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