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Zayıflamak için mide ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetmişti... İhmalle suçlanan doktordan video paylaşımı

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#Mide Ameliyatı#Zayıflama#Ordu
Zayıflamak için mide ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetmişti... İhmalle suçlanan doktordan video paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 10:55

Ordu'da geçirdiği mide tüpü ameliyatının ardından rahatsızlanan, 2 ameliyat daha olduktan sonra hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın (26) operasyon sonrası videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A.’nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

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Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti.

Zayıflamak için mide ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetmişti... İhmalle suçlanan doktordan video paylaşımı

Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran’da hayatını kaybetti. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor E.A. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.

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Zayıflamak için mide ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetmişti... İhmalle suçlanan doktordan video paylaşımı

AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Neslihan Yılmaz'ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Opr. Dr. E.A.’nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yılmaz'ın, ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı da görüldü. "Ankara'dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1’inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan videoda Doktor E.A.’nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında da bilgiler paylaştığı yer aldı. Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz'ın vefatı sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti. 

Zayıflamak için mide ameliyatı olan genç kız hayatını kaybetmişti... İhmalle suçlanan doktordan video paylaşımı

 

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#Mide Ameliyatı#Zayıflama#Ordu

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