Zayıflama ilaçları kansere çare mi

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SON yapılan çalışmalar, kilo vermeye yardımcı olan Ozempic gibi ilaçların doğrudan kanser önleyici etkiler de gösterebileceğini ortaya koydu. Bu ilaçların iltihaplanmayı azaltarak kanser riskini düşürebileceği düşünülüyor. Kilo kaybı ve diyabet tedavisinde kullanılan Wegovy, Ozempic, Mounjaro ve Saxenda gibi ilaçlarda ‘GLP-1 reseptör agonistleri’ bulunuyor. Araştırmada obezite veya tip 2 diyabeti olan ve kanser geçmişi bulunmayan bireylerin sağlık kayıtları analiz edildi. 7.5 yıllık takip süresinde, GLP-1 ilaçları kullananlarla, mide küçültme ameliyatı olanlar arasında obeziteyle ilişkili kanser gelişme oranlarının benzer olduğu görüldü. Buna rağmen GLP-1 ilaçlarının doğrudan kanser riskini yüzde 41 oranında daha fazla azalttığı ortaya çıktı.

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İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR

İlaçların bu koruyucu etkisi, iltihaplanmayı azaltmaları gibi mekanizmalarla ilişkilendiriliyor. Bulgular eClinicalMedicine dergisinde yayımlandı ve Avrupa Obezite Kongresi’nde sunuldu. Uzmanlar sonuçların önemli olduğunu belirtse de, çalışmanın gözlemsel (deneysel değil) olması nedeniyle kesin sonuçlar için daha büyük ve kontrollü klinik çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor. Araştırmanın yazarlarından Profesör Dror Dicker, “Kilo vermede daha yüksek etkinliğe sahip yeni nesil, güçlü ilaçlar obeziteyle ilişkili kanser riskini azaltmada daha da büyük bir avantaj sağlayabilir. Ancak bu ilaçların obeziteyle ilişkili olmayan kanser riskini artırmadığından emin olmak için daha çok araştırma yapılması lazım” diyor.