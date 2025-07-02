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Zayıflama çayına dikkat

Güncelleme Tarihi:

#Kilo Vermek#Zayıflama#Doktor
Zayıflama çayına dikkat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Kilo vermek isteyenlerin bilinçsizce başvurduğu ‘zayıflama çayları’nın hayati risk taşıdığını belirten uzmanlar uyarıyor: “Uzun süre kullananlarda organ kaybına neden olabilir.”

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Zayıflatan bitki çaylarının hayati risk taşıdığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi: “Çayların içinde 2 bin civarında aktif kimyasal madde var. Kontrolsüz şekilde piyasaya sürülen bu ürünler, halk sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor. Ruhsatlandırma ve denetim süreçleri düzene girmediği sürece, bu tür ürünler ölüm saçmaya devam edecek. Bu ürünler, kalp krizi, inme, nöbet, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Maalesef, toplumda bitkisel ürünlere yönelik yanlış bir güven algısı var.

Zayıflama çayına dikkat

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇAR

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En iyi bilinen ve en tehlikeli örnek sinameki yaprağı çayıdır. Zayıflama çaylarına konulan, özellikle de kabızlık tedavisinde sıkça başvurulan bir çay olan sinameki, 3 haftayı aşan kullanımda bağırsakta kalıcı hasara, daha uzun vadede ise tümörlere sebep olabilir. Ayrıca bağırsaklarda kronik bir tembellik ortaya çıkabilir. Her sene yaz başlarında ‘zayıflama çayları’ satışı maalesef reklamlarla birlikte ani bir yükselişe geçiyor. En kötüsü de bilinçsiz bir şekilde bunların internet ortamında ve kolayca ulaşılacak olan marketlerde satılması. Kontrolsüz, doktor ve eczacı uzman görüşü olmadan satılan bu çaylar organ ve hayat kaybına neden olabiliyor.”

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#Kilo Vermek#Zayıflama#Doktor

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