Zatürre ve grip vakaları artıyor

Haberin Devamı

Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Zatürreden korunmanın en önemli ve risksiz yolu aşı yaptırmaktır. 65 yaş ve üzeri kişilerin yanı sıra diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, böbrek, akciğer, karaciğer, kalp ve kanser hastaları, onkolojik ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenler ve dalak ameliyatı geçirmiş risk grubundaki bireylerin zatürre aşısı olması gerekir. Pnömokok bakterileri küçük çocuklarda en sık, kan dolaşımı enfeksiyonu, akciğer iltihabı, menenjit ve orta kulak iltihabına neden olan etkendir.

‘ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR’

Pnömokok hastalığı her yaşta görülebilir, fakat iki yaş altındakiler, 65 yaş üzerindekiler ve bazı tıbbi durumlarda risk çok daha yüksek. Bu hastalık yaşlılarda çok ağır ve öldürücü seyredebilir. Zatürreden korunmada el temizliği, maske kullanımı, sigarayı bırakmak, influenza ve pnömoni aşılarını olmak, antiviral ilaçlar, özellikle salgın dönemlerinde kalabalık yerlerden kaçınmak önem kazanır.”