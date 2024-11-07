×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Zatürre ve grip vakaları artıyor

Güncelleme Tarihi:

#Zatürre#Grip#Hastalık
Zatürre ve grip vakaları artıyor
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 07:00

Havaların soğumasıyla birlikte zatürre ve grip vakalarında artış görülmeye başlandı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Bakanı Nurten Saydan, vatandaşların kış gelmeden kendilerini koruma altına almak için aşılarını olmaları gerektiğini belirtti.

Haberin Devamı

Saydan, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Zatürreden korunmanın en önemli ve risksiz yolu aşı yaptırmaktır. 65 yaş ve üzeri kişilerin yanı sıra diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, böbrek, akciğer, karaciğer, kalp ve kanser hastaları, onkolojik ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi görenler ve dalak ameliyatı geçirmiş risk grubundaki bireylerin zatürre aşısı olması gerekir. Pnömokok bakterileri küçük çocuklarda en sık, kan dolaşımı enfeksiyonu, akciğer iltihabı, menenjit ve orta kulak iltihabına neden olan etkendir.

‘ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİYOR’

Pnömokok hastalığı her yaşta görülebilir, fakat iki yaş altındakiler, 65 yaş üzerindekiler ve bazı tıbbi durumlarda risk çok daha yüksek. Bu hastalık yaşlılarda çok ağır ve öldürücü seyredebilir. Zatürreden korunmada el temizliği, maske kullanımı, sigarayı bırakmak, influenza ve pnömoni aşılarını olmak, antiviral ilaçlar, özellikle salgın dönemlerinde kalabalık yerlerden kaçınmak önem kazanır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zatürre#Grip#Hastalık

BAKMADAN GEÇME!