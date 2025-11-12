Zatürre ve grip uyarısı

Haberin Devamı

12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle açıklama yapan Saydan Hürriyet’e şunları söyledi: “Çocuk ve yetişkinlerde ölüme en sık neden olan enfeksiyon hastalıklarından biri zatürredir (pnömoni). Zatürreye karşı korunmak ve hastalığın yayılmasını engellemek için en iyi korunma yöntemi ise aşıdır. Pnömoni, İngiltere ve ABD’de ölüm nedenleri arasında 6’ncı sırayı, enfeksiyonlara bağlı ölümler arasında ise birinci sırayı alıyor. Türkiye’de alt solunum yolu enfeksiyonları ölüm nedenleri arasında yüzde 4.2 ile 5. sırada.

VAKALAR ARTIYOR

Özellikle yaşlılık döneminde yapılması gerekli olan aşı zatürre ve grip aşılarıdır. Havaların soğumasıyla birlikte zatürre ve grip vakalarında artış görülmeye başladı. 65 yaş ve üzeri kişilerin yanı sıra diyabet, hipertansiyon, astım, KOAH, böbrek, akciğer, karaciğer, kalp ve kanser hastaları ile risk grubundaki bireylerin zatürre aşısı olması şart.”