Zararı ödeyeyim tahliye edin

İtfaiye ekipleri yangının sabotaj sonucu çıktığını belirledi. Kameralardan büfeye girdiği ve içeriden bozuk paraları çaldığı tespit edilen Ali Yıldız tutuklandı ve hakkında 29 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada konuşan Ali Yıldız, kendisini şöyle savundu: “Saat 3 gibi kamyonla ekmek getirdiler. Sonra kapıyı sertçe çekerek açtım. İçeriden 2 tane ekmek ve 1 tane su aldım. Üşüdüğüm için kırmızı bir montu da giydim. Büfeyi yakmadım. Almış olduğum ekmek, su ve montun parasını ödemek istiyorum. Yapmadığım halde yangının zararını da taksitle ödemek isterim.”

Duruşmada söz alan büfenin işletmecisi Mithat Ali Yanbeyi ise, “Kapıda iki kilit vardı. Çekerek açılması mümkün değil. İçeriden 50-60 liralık bozuk para ve mont alınmış. Büfedeki yazar kasa, iki buzdolabı, koltuklar ve masalar da yandı. Toplam 15-20 bin liralık zararı sigorta şirketi karşıladı. Sanıktan şikâyetçiyim” dedi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara