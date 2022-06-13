Zara'nın ekmekli sandalet reklamı sosyal medyada gündem oldu! Tepki yağıyor

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İspanya merkezli giyim markası Zara'nın ürün tanıtımlarında ekmek kullanması gündem oldu. Konuyla ilgili 25 binin üzerine tweet atıldı.

Söz konusu görsellerde ayakkabının içinde, sandaletin altında ve üstünde ekmek görülüyor.

Twitter'da "#zarahaddinibil" etiketi açıldı ve birçok kullanıcı fotoğraflara tepki gösterdi. Etiket, Türkiye gündeminde ikinci sıraya yükseldi.

Sandaletleri ekmeklerin üstüne konumlandıran reklam ile ilgili giyim markasına tepki yağdı.

"EKMEĞE BU HAKARET NASIL YAPILIR"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de Zara'ya tepki gösteren isimlerden biri oldu.

Yıldız Tilbe, paylaşımlarında "Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır. Ayaklar altında siz kalın inşallah" ifadelerini kullandı.