Zanlıları kovalayan polis aracı kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı! Kaza anı kamerada

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Hadımköy Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Esenyurt'ta silahlı tehdit konusuna karışan şüpheli araç polis ekipleri tarafından kovalanmaya başlandı. "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamacası Büyükçekmece ilçesi Hadımköy Yolu'nda da devam etti. Cadde üzerinde kırmızıda geçen şüpheli aracı kovalayan polis, o sırada Muharrem Özdemir (30) yönetimdeki hafif ticari araçla çarpıştı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ



Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 2 polis dahil toplam 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır şekilde hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Muharrem Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, karşı yola geçen araca polis aracının çarpma anı yer aldı. Öte yandan polis ekipleri tarafından kovalanan şüpheli aracın ise terk halde bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.