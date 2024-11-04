‘Zanaat atölyeleri’ 81 ilde açılıyor

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“Destekleme Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu” çerçevesinde atölyeler, 81 ilde valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7’inci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere açılıyor.
Meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme imkânı sunmak amacıyla Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçtiğimiz temmuz ayında açılan zanaat atölyeleri, 10 ilde 196 okulda uygulamaya konulmuştu. Atölyeler, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sağlıyor. Detaylı bilgiye https://e-kurs.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliniyor.