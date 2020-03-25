En düşük emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte, araştırmalar da hız kazandı. 1.500 TL olarak belirlenen emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden çok sayıda emekli, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 'Zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek?' sorusunun yanıtı...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 lira. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" dedi.

Zamlı emekli maaşlarının Nisan ayından itibaren emeklilerin hesaplarında olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.