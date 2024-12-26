Zamlar kuşa dönecek

Haberin Devamı

Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında özetle şunları kaydetti:

DAĞ FARE DOĞURDU

“Yapacakları üç kuruş zammı görüşüp durdular. Sonuçta yine dağ fare doğurdu. Devlet kendi vergisine, harcına, kağıdına, mührüne neredeyse yüzde 50 zam yapmışken, çarşıda etiketler halen yüzde 100 artarken, iktidarın gözü emekçinin avucundaki kırıntılardadır. Enflasyon vatandaşın alın terini, emeğini alıp götürmüştür. Akşam saatlerinde yine oldubittiye getirip, asgari ücreti ilan ettiler. İşçiye reva görülen 22 bin 104 lira asgari ücret sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayı itibari ile gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir.

Bir diktatörün devrilmesi, Suriye halkı için bir sevinç ve gurur vesilesidir. Yetmez ama evet diyoruz. Unutulmamalıdır ki Ortadoğu, saat başı ittifakların ve çıkarların değiştiği bir yerdir. Bu çıkar belirsizliği çok daha kaygan bir zemin yaratmaktadır. İYİ Parti olarak endişelerimiz azalmadı, arttı. MİT Başkanı Kalın’ın ve Dışişleri Bakanı Fidan’ın pervasızlıkları bizi düşündürmektedir.”