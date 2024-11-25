Zamlar için gözler Kabine'de

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe’de toplanıyor. Fahiş fiyatlar ve enflasyonla mücadele ile 2025 yılından geçerli olacak asgari ücret ile emekli ve memur maaşları gündemin öncelikli maddeleri. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için çalışmalar başlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapılan çalışmalara ilişkin Kabine üyelerine bilgi vereceği belirtiliyor. Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

SAVAŞ RİSKİ

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Özelikle 1000 günü geriden bırakan ancak son günlerde gerilimin had safhaya çıktığı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve bu savaşın yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları, Gazze’deki ve ateşkes sürecindeki son durumun da ele alınması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde devam eden sınır ötesi terörle mücadele operasyonlarının yanı sıra yurtiçi operasyonlar da gündeme gelecek. Özelikle Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit operasyonlarında gelinen son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

ŞAM İLE NORMALLEŞME

Suriye yönetimiyle normalleşme de masada olacak. Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye-Suriye ilişkilerini yoluna koymak istediklerini belirterek, “Ben hâlâ Esed’den umutluyum” ifadelerini kullanmıştı.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Bu ay Kırgızistan, Azerbaycan, Macaristan, Suudi Arabistan’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak G-20 Zirvesi için Brezilya’yı ziyaret etmişti. Kabine toplantısında Erdoğan’ın diplomatik temaslarının da değerlendirilmesi bekleniyor.