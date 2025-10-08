Zamana yön veren koleksiyon görücüye çıkıyor

Haberin Devamı

TOPKAPI Sarayı, yalnızca bir yönetim merkezi değil; kültürel, sanatsal ve teknik mirasın da taşıyıcısı konumunda. Sarayın en değerli hazinelerinden biri olan saat koleksiyonu, mekanik ustalığı ve sanatsal zenginliğiyle dünya saatçilik tarihinde özel bir yere sahip. Milli Saraylar Başkanlığı’nın yürüttüğü titiz belgeleme, restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda bu özel koleksiyon, modern ve estetik bir sergileme düzeniyle yeniden hayat buldu. TOPKAPI Sarayı’nın İkinci Avlusu’nda yer alan Has Ahırlar bölümü, ‘Topkapı Sarayı’nda Zaman ve Sanat’ temasıyla ‘Saat Müzesi’ne dönüştürüldü. Bu alanda, koleksiyonun yüzde 80’ini oluşturan 300’ü aşkın eser, ilk kez kapsamlı bir biçimde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Haberin Devamı

TÜM ESERLER İLK KEZ SERGİLENECEK

Müzede; Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz’in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra, Sultan II. Abdülhamid’e armağan edilen Rus yapımı ‘grifon’ figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor. Müze, hem Osmanlı hem de Avrupa saat sanatının seçkin örneklerini bir araya getiriyor. Eserler; Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Oturtma Saatler, Dekoratif Formlu Saatler, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri olmak üzere tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor. Türk saatçiliğine adanmış özel bölümde, Osmanlı ustalarının tüm eserleri ilk kez ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız

YAKIN ZAMANDA AÇILACAK

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Bu sergi, önemli bir ilke imza atıyor. Restorasyon süreci yaklaşık üç yıl sürdü. Yaklaşık 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan seçkimizde, 380 saatlik koleksiyonun 300’ü bir bütün olarak burada sergileniyor. Bunların 200’den fazlası ise depolardan ilk kez çıkarıldı. Eserlerin tamamı çalışır durumda ve sergilenmeye hazır. Koleksiyon, Osmanlı Devleti’nin ihtişamlı döneminde oluşturulmuş; diplomatik hediyeler ve satın almalar yoluyla elde edilmiş, dünyada benzeri olmayan saatleri içeriyor. Her birinin kendine özgü, ilginç bir hikâyesi var. 1600’lerin ortasında Türkiye’de üretilmiş ilk saat de koleksiyonumuzda bulunuyor. Ayrıca 16. yüzyılın başlarında diplomatik hediye olarak ülkemize gelen saatler de burada yer alıyor. Ziyaretçilerimizin bu eşsiz koleksiyona yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Hazırlıklarda sona geldik. Önümüzdeki günlerde, uygun bir tarihte ziyaretçiyle buluşturacağız” dedi.

Haberin Devamı