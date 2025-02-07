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Zamana karşı yarış! Kaza sonrası karın altında kaldı... Orman işçileri kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzon#Kaza#Kar Aracı
Zamana karşı yarış Kaza sonrası karın altında kaldı... Orman işçileri kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 14:52

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yamaçtan yuvarlanan paletli kar motorunun sürücüsü Remzi Aygün, yaralandı. Gömüldüğü karda mahsur kalan Aygün, bu sırada bölgeden geçen orman işçileri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, dün ilçeye bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası’nda meydana geldi. İş insanı Remzi Aygün, beyaza bürünen yaylada paletli kar motoruyla gezintiye çıktı. Aygün’ün kontrolünü yitirdiği motor yamaçtan yuvarlandı. Remzi Aygün, gömüldüğü karda mahsur kaldı. Bu sırada bölgeden geçen orman işçileri yaralı sürücünün yardımına koştu. İşçiler, elleriyle karı temizleyip ulaştığı Aygün’ü çıkarmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Remzi Aygün ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Aygün’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motor ise vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zamana karşı yarış Kaza sonrası karın altında kaldı... Orman işçileri kurtardı

Zamana karşı yarış Kaza sonrası karın altında kaldı... Orman işçileri kurtardı

Zamana karşı yarış Kaza sonrası karın altında kaldı... Orman işçileri kurtardı

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#Trabzon#Kaza#Kar Aracı

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