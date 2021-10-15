‘Zamana karşı yarış’

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Ege Denizi’nde önceki gün icra edilen tatbikatın kara aşaması da dün Menemen Dumanlı Dağı’nda tamamlandı. Kara ve Hava Kuvvetleri’nden helikopterler ile uçakların katıldığı operasyonda Jandarma Özel Arama Kurtarma Dağcılık Timi de görev aldı. Senaryo gereği jandarma ihbar hattına Dumanlı Dağı mevkisinde 6 dağcının kaybolduğu, grubun ikiye ayrıldığı ve birbirlerine ulaşamadıkları bilgisi geldi. Acil Konum Sistemi ile dağcıların yaklaşık koordinatları belirlendi. Özel dağcılık timi, Jandarma arama kurtarma helikopteri ile kamp alanına ulaştı. Kayıp tespiti yapıldıktan sonra da arama kurtarma harekâtı başladı. Gelişmiş elektronik sistemleri de kullanan dağcılık timi, yaralı 2 kazazedeye ulaştı. Havai hatla uygun bölgeye getirilen dağcılar, helikopterle tahliye edildi. Karadan hastaneye ulaşımın mümkün olmadığı yerlerdeki 4 dağcı da helikopterle alındı.

KÜRESEL UYDU YARDIMLI

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Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, senaryonun icrasıyla ilgili, “Uluslararası uydu yardımlı arama kurtarma sisteminin kullanıldığı tatbikat başarıyla icra edilmiştir. Zamana karşı yapılan yarışın kazanılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arama kurtarma unsurları gelişmiş yetenekleri ve sistemleri sayesinde, Türk arama kurtarma bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde, denizde ve karada, zorlu hava şartlarında, gece ve gündüz, 7 gün 24 saat arama kurtarma ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazırdır” dedi. Tatbikatı 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci takip etti.