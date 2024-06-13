Zaman Samast’ın lehine işledi

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazetenin önünde vurarak öldüren Ogün Samast’ın arasında bulunduğu 12 sanığın “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına suç işleme” iddiasıyla yargılandığı dava karar aşamasına geldi.

Ogün Samast hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenen davanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına başka suçtan tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz cezaevinden, tutuksuz sanıklar Adem Sağlam, Ersin Yolcu, Ogün Samast ise bulundukları illerden SEGBİS ile katıldı.

SAVCI: DAVA DÜŞÜRÜLSÜN

Mütalaasını açıklayan savcı, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ogün Samast’ın üzerilerine atılı “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” suçundan zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşürülmesini talep etti. Eski emniyet müdürleri Akyürek ve Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski komiser yardımcısı Adem Sağlam’ın ‘örgüt üyeliği’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Duruşma ertelendi.

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ADLİYEDEN BÖYLE ÇIKTI

Samast, SEGBİS ile duruşmaya katıldığı Trabzon Adliyesi’nden tespih sallayarak çıktı.