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Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:37,Son Güncelleme:/

Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Gündelik yaşamın içerisinde zaman kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Bu sebepten dolayı pek çok kişi zaman kelimesinin eş anlamlısı nedir diye merak etmekte ve farklı yerlerde kullanmak amaçlı araştırmaktadır. Peki, zaman kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Zaman kelimesinin eş anlamlısı TDK içerisinde de yer almaktadır. Farklı cümle yapılarında ve gündelik yaşam içerisinde kullanılabilecek eş anlamını taşır. Böylece sürekli zaman kelimesi yerine eş anlamlısı ele alınarak değerlendirilebilir.

 Zaman Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Türk dil kurumunun sözlüğüne bakıldığında zaman kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘vakit’ sözcüğü öne çıkıyor. Anlamı açısından ise bir oluşun veya bir işin, öncesi ve sonrası ile beraber şu anın süresi olarak geçiyor.

 Zaman Eş Anlamlısı

 Kelime bazında zaman eş anlamlısı olarak vakit sözcüğünü kullanabilirsiniz. Bu konuda değişik anlamı üzerinden pek çok cümle içerisinde değerlendirmek mümkündür.

 ‘’Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım.’’

 ‘’Her daim işe vaktinde gelir ve hemen işine başlar’’

 Bu ve benzeri cümleler ile beraber hem sözlü hem de yazılı olarak kullanmak mümkün.

 

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