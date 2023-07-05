Zaman geçtikçe kriminal şüphe artıyor

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Balıkesir Gönen’de 17 Haziran günü yürüyüşe çıktığı ‘Tina’ isimli dişi Doberman cinsi köpeğiyle kaybolan Prof. Dr. Korhan Berzeg (83) için arama kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 kişilik uzman ekiple devam ediyor. Köpek eğitmeni eski polis olan, askeri ve polis köpekleri eğitmeni Göktan Eker, olay ve Tina ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Profesör kaybolduktan sonra başkanı olduğu Köpek Eğitmenleri Derneği’nden 3 kişilik arama köpekli bir ekibi bölgeye gönderen Göktan Eker, dobermanların zeki köpekler olduğunu belirterek, “Çok üst düzey yetenekli ve eğitilebilir köpeklerdir. Eğer dişiyse çok keşifçi değildir, kazazedenin yanından ayrılmak istemez. Erkekse keşif yapmak için biraz uzaklaşabilir ama sahiplerini terk etmek istemezler. Dobermanlar uzun bir süre sahiplerinin yanlarında kalır, terk edip gitmezler” dedi.

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Göktan Eker

Arama ekibinin içinde ‘Nikita’ adlı köpeklerinin doberman olduğunu vurgulayan ve köpekle doğada kaybolmanın çok zor olduğuna dikkat çeken Eker, “Eski bir emniyet mensubu olarak olay kriminal bir hal alıyormuş gibi geldi. Olayın başından beri ilgimi çeken konu köpeğin de kayıp olması. Birlikte kaybolmaları akla mantığa yatmıyor. Bir köpek doğada kaybolduğu zaman insana göre hayatta kalma konusunda daha şanslıdır” diye konuştu. Kayıp köpek Tina’nın eğitimsiz olsa da sahibini korumacı davranacağını belirten Eker, “Doberman eğitimsiz de olsa duygusal tepki verir, sahibinin yakınlarına yabancı yaklaşınca ses çıkarır havlar. Ekibimiz arama çalışmalarında uzaktan gelen köpek seslerinin olduğu noktaları da aradı. Tina sahibini kolay kolay terk etmezdi, terk etmiş olsa bile köpeği bulurduk. Bu durum kriminal şüphe uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

AİLESİ GÖNEN’DEN AYRILDI

Arama çalışmaları sürerken, Korhan Berzeg’in Amerika’da yaşayan kızı Sibel, geçen hafta işi sebebiyle yurtdışına dönmüştü. Önceki gün Berzeg’in diğer kızı Nisa’nın da yaşadığı İngiltere’ye döndüğü, dün de eşi Angela Berzeg'in Büyükada’ya gittiği öğrenildi. Angela Berzeg’in birkaç gün sonra Gönen'e geri geleceği öğrenildi.