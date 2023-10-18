Zaharova Hürriyet’e konuştu: ABD bahaneyle silah yığıyor

Haberin Devamı

Rus Sözcü, şunları ifade etti:

BİLMEME İHTİMALİ YOK

“Hamas’ın açıkladığına göre bir yıldır süren bir hazırlık varken İsrail’e defalarca güvenlik teminatı veren ABD, neden böyle bir gelişmeyle ilgili tek kelime etmedi? Bölgede askeri üsleri olan, uyduları olan, siber ve enformasyon alanında en iyi teçhizata sahip olan ABD gibi bir süper gücün neler olduğuna dair hiçbir bilgisi olmadığına ve böylesine devasa bir operasyon hazırlığından bihaber olduğuna inanabiliyor musunuz? ABD’nin böyle bir operasyon hazırlığını bilmeme ihtimali yoktu. Asıl soru, neden bu bilgiyi kamuoyuna açık şekilde paylaşmadıkları. Ya da bu bilgiyi kiminle paylaştıkları. Ve bu bilgiye ne olduğu…”

BOSTON GİBİ İZİN VERDİ

ABD’de, 15 Nisan 2013’te Boston Maratonu’na yapılan saldırıyı hatırlatan Zaharova, “Terör saldırısından önce Rusya, ABD ile Tsarnaev Kardeşler’le ilgili bilgi paylaştı. Rusya, Rus yetkililer, Rus Özel Servisi onların ABD’ye, Amerikan şehirlerine yönelik bir terör saldırısı hazırladığıyla ilgili bilgi verdi. Hiçbir şekilde dikkate almadılar. Terör saldırısına müsaade ettiler. Sonuç olarak (İsrail’de) olanlarla ve kimin sorumlu olduğuyla ilgili cevap bu” diye konuştu.

Haberin Devamı

YALAN HABERE KARŞI BİRLİK

Rus resmi haber ajansı TASS ve Küresel Gazeteciler Konseyi işbirliğiyle Moskova’da düzenlenen ‘Rus-Türk Medya Forumu’na katılan Zaharova, “Yalan haberler hem Rusya hem Türkiye için çok fazla can sıkıyor. İki ülkenin gazetecileri olarak dezenformasyona karşı birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.