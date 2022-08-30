Zaferlerimize sahip çıkıyoruz

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AFYONKARAHİSAR Zafer Meydanı’nda Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümü Kutlamaları ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Büyük Zafer’in memleketinde, zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar’da bulunmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Büyük zafere, 100’üncü yılına ulaşmanın heyecanını yaşadığımız bu özel günde Kocatepe’den taarruz emrini veren Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı, Yüzbaşı Agah Efendi’yi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçiği, Çiğiltepe Kahramanı Albay Reşat Bey’i, Afyonkarahisar’ın şehitliklerinde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, tüm askerleri burada tazimle yad ediyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, yıllarca ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz.

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YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ

Ne Türkiye’yi eski kötü günlerine döndürme çabaları ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanları, ne milli iradenin egemenliğini kabul edemeyen vesayetçilerin oyunları, FETÖ’sünden PKK’sına eli kanlı terör örgütlerinin kalleş saldırıları, hiçbiri bizi yolumuzdan alıkoyamaz.

Milletimizin mukaddes değerlerine dil uzatanlar, milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem mahşeri vicdanda hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar. Son günlerde milletimizin en büyük gücü olan kardeşliğine yönelik provokasyonların, ibadethanelerimizi ve imam hatip okullarımızı da hedef alacak şekilde çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyorum. 2023 yaklaştıkça sandıktan çıkamayacağını anlayanlar umutlarını raf ömrünü tamamlamış bayat senaryolara bağlamış durumdalar.”

BÜYÜK ZAFER HAKLI GURURUMUZ

Büyük Zaferin 100’üncü yıldönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadığımızı vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum” dedi.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, mesajında özetle şunları kaydetti: “Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur.

Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz’a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır.

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2023 MİLAT OLACAK

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” (ANKARA)