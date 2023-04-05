Zaferin ayak seslerini duyuyoruz

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AK Parti Genel Merkezi’nde 14. Geleneksel Büyükelçiler iftarında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:“ Etrafında bir araya geldiğimiz iftar sofrası, bir muhabbet ve kardeşlik sofrasıdır. Irkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı gibi akımların veba gibi yayıldığı dönemde bu sofraların önemi daha anlaşılıyor. Deprem felaketi nedeniyle ramazanı buruk karşıladık.

DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Uluslararası yardım çağrımıza 90 ülke 11 bin 320 personelle bilfiil destek verdi. Arama kurtarma ekipleriniz yüzlerce vatandaşlarımızın enkaz altından çıkarılmasına yardımcı oldu. Ayni ve nakdi yardımlarınız, sahadaki acil ihtiyaçların karşılanmasında rol oynadı. Bu yardımların yanısıra telefonla aramak, mesaj göndermek hatta bizzat ziyaretimize gelmek suretiyle acımızı paylaşan, milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

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BİRE BİR GÖRME FIRSATIMIZ OLDU

Türkiye olarak nerede mazlum varsa kimliğine bakmadan imdadına koşmaya görev bilen bir ülkeyiz. Küresel koronavirüs salgınında 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ulaştırarak insani vazifemizi yerine getirdik. Bunların karşılığını da deprem afetiyle mücadelemiz sırasında bire bir görme fırsatımız oldu.

Devlet kurumları, belediyesi, sivil toplumu, gönüllüsüyle birlikte 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Konteynerlerin sayısını en kısa zamanda 100 bine çıkartacağız. Dün itibarıyla 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk 1 yıl içinde de 319 bin konut ve köy evinin inşasını planlıyoruz.

DEPREME RAĞMEN ERTELEMEDİK

Seçim sürecinin bu çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz.

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Ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunurken, komşularımızdan başlayarak çevremizde yaşanan trajedilere sırtımızı dönmüyoruz. Sayısı 260’a çıkan dış temsilcilik ağımızla ülkelerinizle ilişkilerimizi güçlendirmek için canla başla çalışıyoruz. Türkiye’de mukim diplomatik temsilcilik sayısının 302’ye ulaşması da bu çabalarımızda bizlere güç veriyor.”

KURAN YAKMAK NET NEFRET SUÇUDUR

Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen Avrupa Birliği üyeliği stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak kimi Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığını körükleyen eylemlere göz yumulması geleceğimiz bakımından endişe vericidir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in mushafının yakılmasına kadar varan bu menfur girişimler hiçbir şekilde kabul edilemez, maruz görülemez. Bu açık ve net bir nefret suçudur. Mushafyakma eylemlerine ifade hürriyeti kisvesi altında izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekte kalmayıp, öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara artık bir son verilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum. Bu beklentilerimizin ilgili makamlarınıza ve ülke kamuoylarınızagerektiği şekildeaktarılması noktasında sizlere güveniyorum.

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ERDOĞAN’IN MASASINDA RUSYA VE FİLİSTİN

İFTAR programında, aralarında 119 büyükelçilik, 4 uluslararası kuruluş, 13 dini lider olmak üzere toplamda 195 katılımcı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala’nın yanı sıra, Rusya, Filistin, Güney Sudan, Cibuti, İrlanda, Nijer, Özbekistan ve Somali büyükelçileri oturdu. ABD Büyükelçisi Jeff Flake’in yerine siyasi müsteşar düzeyinde bir katılım gerçekleştirildi. Almanya ve Mısır büyükelçiliklerinden de maslahatgüzar seviyesinde bir katılım sağlandı. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Moris’in COVID olduğu için katılmadığı öğrenildi.