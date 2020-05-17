Zaferimizi asırlarca süsleyecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloğunun yerleştirilmesi dolayısıyla düzenlenen törene videokonferans ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, törenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi. Bu işlemle 4 kulenin de tüm bloklarının tamamlandığına ve köprünün inşasındaki önemli bir aşamanın geride bırakıldığına değinen Erdoğan, projenin en başından bugünkü seviyesine kadar tüm safhalarında emeği geçen bakanlar ve yüklenici firma yetkililerini tebrik etti. Erdoğan ayrıca, geçmiş Ulaştırma Bakanları Binali Yıldırım, Ahmet Arslan ve Cahit Turhan’ı da kutlayarak, teşekkür etti.

Köprünün, Marmara Denizi’ni her iki taraftan kuşatan büyük otoyol ağının en kritik geçiş noktası olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Esasen Çanakkale Boğazı’na köprü inşaatı, asırların hayalidir. Ülkemizde pek çok hayal gibi bunu da gerçeğe dönüştürmek, hamdolsun bize nasip oldu. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı, 2023 hedeflerimizin de ifadesidir. Bu rastgele konulmuş bir hedef değildir. Kendi alanında ‘dünyanın en uzunu’ unvanına sahip bu köprü, asırlar boyunca 1915 Çanakkale Zaferimizin sembolü olarak Boğaz’ı süsleyecektir. Feribotla 1.5 saat süren Boğaz yolculuğunu köprüyle 6 dakikada tamamlayacak her vatandaşımızın, bu eseri ülkemize kazandıranları şükranla, Çanakkale’de destan yazan ecdadı da rahmetle yad edeceğine inanıyorum.”

‘ULAŞIMDA BÖLGESEL MERKEZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü sayesinde elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufunun da ülkenin kazanç hanesine yazılacağını söyledi. Yaygın ve hızlı ulaşım altyapısının bir ülkenin kalkınmasının, gelişmesinin, büyümesinin temel şartı olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halen inşası devam eden pek çok kara yolu, demir yolu, hava yolu ve deniz yolu projemiz var. Bunlar da tamamlandığında Türkiye, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, ulaşımda bölgesel merkez konumuna gelecektir.”

‘18 YILDA BÜYÜK ÇABALAR HARCADIK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen haftalarda Çin’den yola çıkan bir yük treninin Marmaray üzerinden Boğaz’ı aşıp Avrupa’ya gitmesinin, bu stratejik konumun örneklerinden olduğuna da değindi: “Bu süreçte sağlık alanında 18 yıldır büyük çabalar ve mücadeleler sonucunda ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini hep birlikte çok daha iyi görüyoruz. Yurdun dört bir köşesine binlerce hastane inşa ettik. Bunların içlerini en modern cihazlarla donattık. Sağlık çalışanlarımızın sayısını 1 milyonun üzerine çıkarttık. Dünyada eşi benzeri olmayan Genel Sağlık Sigortası sistemiyle tüm vatandaşlarımızı, 88 liradan başlayan katkılarla sağlık hizmeti güvencesine kavuşturduk. Biz tüm bunları yaparken, CHP’nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar ama onlara rağmen ülkemizi şehir hastaneleriyle donatmayı sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan köprü için emeği geçenleri de ayrı ayrı kutladı. Erdoğan, “Tüm safhalarda emeği geçen başbakan ve bakanlarımızı, yüklenici firmalarımızı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Özellikle Binali Yıldırım Bey’i, Ahmet Arslan Bey’i, Cahit Turhan Bey’i bu konudaki emekleri için ayrıca kutluyorum”dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilen ve inşaat çalışmaları Daelim, Limak, SK&EC ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915Çanakkale Köprüsü’nün ayakları son blokların yerleştirilmesiyle tamamlandı.

- 1915Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa altıncı kez birleştirilmiş olacak.

- Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanını elinde tutacak.

- Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yılını sembolize edecek.

- Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek.

- 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 4608 metre olacak.

‘TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE HAYATI ZİNDAN EDECEĞİZ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün çelik kulelerindeki son kulenin dün gerçekleşen yerleştirilme törenine İstanbul’dan video konferans yöntemiyle bağlandı.

Konuşmasında Van’da Vefa Sosyal Destek Ekibi’ne yönelik terör saldırısını lanetleyen Erdoğan, “Sınırlarımız içinde ve dışında PKK’sından, FETÖ’süne tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz”dedi. Erdoğan şunları söyledi:

‘ALÇAK ZİHNİYET’

“İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma sınırlandırmasından etkilenen 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu, vefa gruplarına yönelik saldırılar da aynı alçak zihniyet ürünüdür. Van’ın Özalp ilçesinde PKK’nın yaptığı ve ipini bu örgüte teslim etmiş HDP’lilerin de işin içinde olduğu anlaşılan terör eylemi yaşandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

‘AMAÇ AYNIDIR’

Daha Özalp’taki şehitlerimizin kanı kurumadan, bu defa Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı bünyesindeki, Vefa Sosyal Destek Grubu saldırıya uğradı. Bu saldırı, kaymakamlık önünde vatandaşlarımıza yardım dağıtılırken gerçekleşti. Devletin kaymakamına, polisine ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine hem hareket hem saldırıda bulunan güruhun, CHP Yüreğir İlçe Gençlik Kolları ve beraberindekiler olduğu anlaşılmıştır. PKK’nın Özalp’ta uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP’liler Adana’da hakaret ve yumrukla yapmıştır. Yöntem farklı, zihniyet ve amaç aynıdır.

‘İBRET VESİKASI’

Hâlâ bu partilerin riyakâr siyasetlerini görememiş olanlar için, sadece bu iki hadise dahi başlı başına bir ibret vesikasıdır. Sınırlarımız içinde ve dışında PKK’sından, FETÖ’süne kadar tüm terör örgütlerine hayatı zindan edeceğiz.”