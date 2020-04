Zafer pozu

Uzman doktor Deniz Heppekcan, koronavirüse karşı amansız mücadele veren ön saftaki savaşçılardan biri. Her gün yoğun bakımdaki onlarca hastasıyla ilgileniyor. Taburcu ettiği her hasta onun için yeni bir umut ve enerji kaynağı oluyor. Önceki gün bir hastası daha virüsü yendi ve taburcu oldu. Deniz Hoca, taburcu olan hastasından sonra yoğun bakım servisi önündeki bir fotoğrafını paylaştı. Mesajında şu ifadeler yer aldı:



‘SEVDİĞİNDEN UZAK DUR’



“32 yaşında bir hastamızı solunum cihazından ayırdık ve servise taburcu ettik. Tüm bu kaosun içinde sizi korurken kendimizi de koruyoruz merak etmeyin. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen #sevdiğindenuzakdur”



Hürriyet’e konuşan Heppekcan görev bilinci ve dayanışma ruhuyla azimli bir şekilde gayret ettiklerini belirterek, “Bir insanı kurtarmaya çalışırken kendini de korumaya çalışmak büyük bir mücadele. Ama solunum cihazından ayırabildiğimiz her hastada sanki biz de yaşama bağlanıyoruz. CovId-19 hastalarının yüzde 80 kadarı ayakta veya yatarak tedavi oluyor veya semptom vermeden taşıyıcı oluyor. Ama yüzde 15–18 hastada halk dilinde zatürre denilen pnömoni tablosu oluşuyor. Geri kalan yüzde 2-5 hasta yoğun bakımda tedavi gerektiren kritik hasta haline geliyor” dedi.