Zafer Partisi ilçe başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 12:17

Hatay’da Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı O.E.G., FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.E.G., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı O.E.G., FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. O.E.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nın koordineli çalışmaları kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.N.Ç. İskenderun ilçesinde, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.T. ise Dörtyol ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

