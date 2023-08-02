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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Akbelen' açıklaması

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#Zafer Partisi#Muğla#Milas
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağdan Akbelen açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2023 16:43

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Akbelen Ormanı'nda maden sahası genişletme çalışması kapsamında ağaç kesimi yapılmasına, maden firmasının bağlı olduğu şirket önünde açıklama yaparak tepki gösterdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi amacıyla yapılan ağaç kesimine ilişkin, maden firmasının bağlı olduğu holding önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ, 2014'ten bugüne kadar Akbelen bölgesinde yüzlerce hektar alanda ağaç kesildiğini söyledi. Özdağ, "Bu vicdansız çevre katliamının temel sorumlusu, yanlış özelleştirme ile kendini bu duruma mahkum eden AK Parti hükümetleridir.

AK Parti çevreyi koruyan politikalar yerine tahrip eden politikaların önünü açmayı tercih etmiştir. Maden sahasını işleten holding 2002'den bu yana 49 milyar dolar ihale almış. Bu kadar ihaleyi aldınız, hiç olmazsa Türkiye'ye karşı biraz sorumluluk hissedin. Bu ülkede kazanıp bu ülkeye zarar verenler bir gün verdikleri zararın hesabını da verecek. Ama biz onların tahrip ettikleri hem de küresel ısınmayla tahribatın arttığı dönemde Türkiye'de yaşamak zorunda kalacağız. Akbelen'de bir katliam var" dedi.

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#Zafer Partisi#Muğla#Milas

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