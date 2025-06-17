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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci kez hakim karşısında

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#Zafer Partisi#Ümit Özdağ#Mahkeme
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ikinci kez hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 11:11

'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci kez hakim karşısına çıktı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılandığı ve tutuklu bulunduğu dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Çağlayan Adliyesi 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşma, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı.

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#Zafer Partisi#Ümit Özdağ#Mahkeme

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