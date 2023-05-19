Zafer Partisi basın danışmanı Ceren Gürkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

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Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde çevre yolunda meydana geldi. Özcan Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarından park halinde bulunan çekiciye çarptı.

Kazada Özcan Y. yaralanırken, yanında bulunan Zafer Partisi Genel Merkezi'nde basın biriminde danışman olarak görev yapan ve 14 Mayıs 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adayı olan Ceren Gürkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücü Özcan Y.'nin 2.93 promil alkollü olduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özcan Y. tedaviye alındı.

ÖZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kazayla ilgili Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı. Özdağ, mesajında, "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan, dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan'ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.