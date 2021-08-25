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Gündem
Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 25.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Zafer Partisi 30 Ağustos'ta siyaset hayatında

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Zafer Partisi 30 Ağustos'ta siyaset hayatında

İYİ Parti’den ayrıldıktan sonra Ayyıldız Hareketi’ni başlatan Bağımsız İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, partisinin isminin Zafer Partisi olduğunu duyurdu.

Özdağ, “Kanıyla Anadolu’nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan’dan Mustafa Kemal’e tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER’i doğuyor...” dedi. Özdağ, Hürriyet’e, şunları söyledi: “26 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı’na başvurumuzu yapacağız. Aynı günün akşamında ise ‘Gölge Kabine’mizi yani bakanlarımızı ve müsteşarlarımızı atayacağız. 27’sinde Anıtkabir ziyaretimiz olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toyumuz var.” ‘Zafer’ kelimesinin Arapça kökenli olduğu eleştirilerine de “Çok komik” yanıtını veren Özdağ, “Zafer Türkçeleşmiş bir kelimedir. Ayrıca Zafer Partisi mensupları Arap düşmanı değildir” dedi.

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