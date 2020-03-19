Zafer gururu 105 yaşında

Öğrenciler okulların tatil olması nedeniyle, yabancı konuklar ise koronavirüs önlemi nedeniyle törende yoktu. Törene katılanlar tokalaşmadı.

TCG Heybeliada da şehitleri selamlamak için 21 pare top atışı yaptı. TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalya Türk bayrağına toka edildi. Madalyalı bayrak İstiklal Marşı okunurken göndere çekildi.

Şehitler Abidesi’ndeki törene de yine çok sayıda yetkili katılırken vatandaşlar da yerini aldı. Törene Jandarma Atlı Birliği de katıldı.

ŞEHİTLER İÇİN AĞIT OKUDU

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü dolayısıyla İnce Osman Ağıdı’nı seslendirdi. Ağıdı bağlamayla çalıp seslendiren ve Twitter’dan paylaşan Kalın, “Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyaz olarak kabul buyurun” dedi.