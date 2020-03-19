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Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Zafer gururu 105 yaşında

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Zafer gururu 105 yaşında
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile siyasi parti temsilcileri, gaziler ve STK temsilcileri katıldı.

Öğrenciler okulların tatil olması nedeniyle, yabancı konuklar ise koronavirüs önlemi nedeniyle törende yoktu. Törene katılanlar tokalaşmadı.

TCG Heybeliada da şehitleri selamlamak için 21 pare top atışı yaptı. TBMM tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına Çanakkale’ye verilen ve üzerinde ‘Çanakkale Geçilmez’ yazan altın madalya Türk bayrağına toka edildi. Madalyalı bayrak İstiklal Marşı okunurken göndere çekildi.

Şehitler Abidesi’ndeki törene de yine çok sayıda yetkili katılırken vatandaşlar da yerini aldı. Törene Jandarma Atlı Birliği de katıldı.

Zafer gururu 105 yaşında

ŞEHİTLER İÇİN AĞIT OKUDU

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü dolayısıyla İnce Osman Ağıdı’nı seslendirdi. Ağıdı bağlamayla çalıp seslendiren ve Twitter’dan paylaşan Kalın, “Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyaz olarak kabul buyurun” dedi.

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