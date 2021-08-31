Zafer günü

DUMLUPINAR'DA ŞEHİTLERE SAYGI



Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl dönümünde, Kütahya’daki Dumlupınar Şehitliği’nde anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş şehitler için dua etti.









BAŞKENTTE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ



Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle TBMM’nin önünde başlayan ve Ulus’taki Birinci Meclis’de son bulan geçit töreni düzenlendi. Törene, askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, 1’inci Dünya Savaşı’nda görev yapan birlikleri temsilen eski üniformalı askerler, atlı birlikler ve mehteran takımı katıldı. Askerlerin geçişi sırasında Kızılay ve Ulus Meydanı’nda toplanan vatandaşlar alkışlarla “En büyük asker bizim asker” diye tezahüratta bulundular. Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA



GÖKYÜZÜ SELAMI









Turizm merkezleri Kapadokya ve Pamukkale’deki törenler renkli görüntülere sahne oldu. Sıcak hava balonları, Atatürk’ün posterleri ile Türk bayrakları ile havalandı. Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler, Türk bayraklı sıcak hava balonu ile fotoğraf çektirdi. 2 bin metre kumaş kullanılan balonun 24x18 metrelik ölçüleriyle dünyada üretilen en büyük sıcak hava balonu olduğu belirtildi.



GEÇİT HEYECANI



İstanbul 30 Ağustos törenleri kapsamında kırmızı beyaz renklerle donatıldı. Vatan Caddesi’ndeki törende Vali Ali Yerlikaya, Korgeneral Kemal Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve protokol üyeleri tören aracından vatandaşları selamladı. TSK’ya ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçerken törene katılanlar korteji ellerindeki bayrakları sallayarak izledi.



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