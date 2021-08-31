Zafer günü
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türkiye’nin dört bir yanında her yaştan insan ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla alanları doldurarak büyük zaferin 99’uncu yılını kutladı.
DUMLUPINAR'DA ŞEHİTLERE SAYGI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl dönümünde, Kütahya’daki Dumlupınar Şehitliği’nde anma programları düzenlendi. Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş şehitler için dua etti.
BAŞKENTTE ZAFER YÜRÜYÜŞÜ
Başkentte, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle TBMM’nin önünde başlayan ve Ulus’taki Birinci Meclis’de son bulan geçit töreni düzenlendi. Törene, askeri birlikler, polis ve jandarma ekipleri, 1’inci Dünya Savaşı’nda görev yapan birlikleri temsilen eski üniformalı askerler, atlı birlikler ve mehteran takımı katıldı. Askerlerin geçişi sırasında Kızılay ve Ulus Meydanı’nda toplanan vatandaşlar alkışlarla “En büyük asker bizim asker” diye tezahüratta bulundular. Mert Gökhan KOÇ/ ANKARA
GÖKYÜZÜ SELAMI
Turizm merkezleri Kapadokya ve Pamukkale’deki törenler renkli görüntülere sahne oldu. Sıcak hava balonları, Atatürk’ün posterleri ile Türk bayrakları ile havalandı. Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler, Türk bayraklı sıcak hava balonu ile fotoğraf çektirdi. 2 bin metre kumaş kullanılan balonun 24x18 metrelik ölçüleriyle dünyada üretilen en büyük sıcak hava balonu olduğu belirtildi.
GEÇİT HEYECANI
İstanbul 30 Ağustos törenleri kapsamında kırmızı beyaz renklerle donatıldı. Vatan Caddesi’ndeki törende Vali Ali Yerlikaya, Korgeneral Kemal Yeni, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve protokol üyeleri tören aracından vatandaşları selamladı. TSK’ya ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait motorlu ve motorize araçlar konvoy oluşturarak alandan geçerken törene katılanlar korteji ellerindeki bayrakları sallayarak izledi.