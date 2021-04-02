Zafer getiren İHA ve SİHA’lar için Karabağ Nişanı

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar dün Bakü’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ile Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de eşlik ettiği buluşmada, Aliyev, Selçuk Bayraktar’a Karabağ Nişanı’nı taltif etti. Selçuk Bayraktar, Aliyev’le birlikte pilot montu giydi. Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA’nın maketleriyle birlikte Azerbaycan ve Türkiye bayrakları önünde çekilmiş Bayraktar TB2’nin fotoğrafını Aliyev’e hediye etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Karabağ nişanıyla ödüllendirildi. Özdemir Bayraktar’ın nişanını oğlu Selçuk Bayraktar alırken, Haluk Bayraktar’ın nişanı önümüzdeki günlerde yine Aliyev tarafından verilecek.

Selçuk Bayraktar’a Karabağ Nişanı ile birlikte verilen beratta şu ifadeler yer aldı:

ŞEREF DUYDUK

“Tek millet iki devlet prensibi doğrultusunda, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesine, işbirliğinin geliştirilmesine, Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması yönündeki hak işine katkısı dolayısıyla, Selçuk Bayraktar, Karabağ nişanı ile taltif edilsin.”

Sosyal medya hesabından fotoğraflarla Karabağ nişanı takdim törenini paylaşan Selçuk Bayraktar, “Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın ilham Aliyev tarafından Karabağ nişanına layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek millet iki devletin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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