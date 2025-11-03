Zafer Efe’nin

Haberin Devamı

Küçükçekmece'de, yaşayan Emin Efe Coşkun’a, 2 yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından, tedaviye olumlu yanıt veren Emin Efe hastalığı tamamen atlattı. 5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emin Efe Coşkun için ailesi ve Küçükçekmece Belediyesi, göl kenarında kutlama etkinliği düzenledi. Kutlamaya, çok sayıda vatandaş ve aile katıldı.

Baba Mehmet Ali Coşkun, “Çok zorlu bir süreç yaşadık ve çok şükür Rabbim bizi ferahlığa çıkardı. Darısı tüm hastalara inşallah. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” sözleriyle anlattı. Coşkun ayrıca, devletin sağlık imkânlarını en uygun koşulda sağladığını söyledi.

Anne Tuğba Coşkun ise “Doktor oğlumun renginde bir değişiklik olduğunu söyledi. Tahlillerden sonra hastalığını öğrendik” dedi.

Organizasyonda uçurulan yüzlerce balonla Emin Efe’nin sağlığına kavuşması coşkuyla kutlandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, lösemiyi yenen Efe için rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı.