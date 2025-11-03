Zafer Efe’nin

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 07:00

Küçükçekmece’de, lösemiyi yenen 5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emin Efe Coşkun’un sağlığına kavuşması, ailesi ve Küçükçekmece Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği büyük bir etkinlikle kutlandı.

 Küçükçekmece'de, yaşayan Emin Efe Coşkun’a, 2 yıl önce lösemi teşhisi konulmuştu. Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından, tedaviye olumlu yanıt veren Emin Efe hastalığı tamamen atlattı. 5 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Emin Efe Coşkun için ailesi ve Küçükçekmece Belediyesi, göl kenarında kutlama etkinliği düzenledi. Kutlamaya, çok sayıda vatandaş ve aile katıldı.

Baba Mehmet Ali Coşkun, “Çok zorlu bir süreç yaşadık ve çok şükür Rabbim bizi ferahlığa çıkardı. Darısı tüm hastalara inşallah. Katkıda bulunan herkese teşekkür ederim” sözleriyle anlattı. Coşkun ayrıca, devletin sağlık imkânlarını en uygun koşulda sağladığını söyledi.

Anne Tuğba Coşkun ise “Doktor oğlumun renginde bir değişiklik olduğunu söyledi. Tahlillerden sonra hastalığını öğrendik” dedi.

Organizasyonda uçurulan yüzlerce balonla Emin Efe’nin sağlığına kavuşması coşkuyla kutlandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte, lösemiyi yenen Efe için rengarenk balonlar gökyüzüne bırakıldı.

 

 

 

