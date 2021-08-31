Zafer buluşması

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara’da Anıtkabir ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Anıtkabir içinde Cumhurbaşkanlığı’na bağlı özel harekât polisleri ağır silahlarla güvenliği sağladı. Anıtkabir ve çevresi tören boyunca trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalarken deftere şunları yazdı:

EMİN ELLERDE

“Aziz Atatürk; bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından Büyük Zafer’in 99’uncu yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Bu tarihi günde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye’yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayiinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını her alanda daha da arttırıyoruz. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla, cumhurla, cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Ruhun şad olsun.”

Bahçeli’ye davet



Törenin çıkışında Devlet Bahçeli ile tokalaşan ve bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahvaltıya buyurmaz mısınız?” diyerek Bahçeli’yi kahvaltıya davet etti.

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