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AA - Fotoğraf: Levent KULU
Haber Giriş: 16.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Zafer 200 dron’la anlatıldı

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Zafer 200 dron’la anlatıldı
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FETÖ'nün 4 yıl önceki 15 Temmuz darbe girişimine karşı kazanılan zafer 200 dron ile gerçekleştirilen "15 Temmuz temalı ışık gösterisi"yle İstanbul Boğazı'na yansıdı.

İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı ve Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde gerçekleştirilen gösteri, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı. Türkiye'de ilk kez 200 dron ile yapılan ışık gösterisinin ilk bölümünde, darbe girişimini haber alan halkın bir araya gelişi ve hep birlikte bir yıldız oluşturmaları sembolize edildi. İstiklal Marşı'nın "O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim milletimindir ancak" dizelerine gönderme yapılan gösteride, halkın yıldızı koruma altına aldığı görüldü. Ardından gösteride Türkiye haritası, dalgalanan Türk bayrağı ve 15 Temmuz logosu gökyüzünde yerini aldı. Vatandaşlar ilgiyle izledikleri gösteriyi cep telefonu kameralarıyla kaydederek, bu anları ölümsüzleştirdi.

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