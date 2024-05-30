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Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira

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#İstanbul#Avcılar#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 10:13

Avcılar'daki bir yatak imalathanesinde piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 68 koli sahte ilaç ele geçirildi. Sahte ilaçlara el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerini denetledi. İş yerindeki deponun izinsiz kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri, üst katta bulunan yatak imalathanesini de kontrol etti.

Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira

Denetimler sırasında ekiplerin dikkatini üst üste konulan koliler çekti. Kolileri açan ekipler, içerisinde sahte cinsel içerikli ilaçların bulunduğunu tespit etti.

Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira

Bunun üzerine Avcılar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yabancı uyruklu işçiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira

Savcılıktan alınan izinin ardından Tarım Orman Müdürlüğü görevlileri, piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 8 bine yakın sahte cinsel içerikli ilaca incelenmek üzere el koydu.

Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira
İş yeri mühürlenirken, içerisinde sahte ilaç bulunan koliler Avcılar Belediyesi'ne ait bir araçla polis merkezine götürüldü. Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira

Zabıtların şüphelendiği kolilerden çıktı: Piyasa değeri 3.5 milyon lira

 

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#İstanbul#Avcılar#Operasyon

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