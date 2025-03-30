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Zabıtaya kızdılar masa ve sandalyelerini yaktılar

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#İzmir#Zabıta#Yangın
Zabıtaya kızdılar masa ve sandalyelerini yaktılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 07:00

İzmir Foça’da zabıtanın kaldırımları ve yolları işgal ettikleri için masa ve sandalyelerini toplamasına tepki gösteren esnaf, masa ve sandalyelerini yaktı.

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İzmir’de Foça Belediyesi zabıta ekipleri, dün sabah saatlerinde Küçükdeniz Limanı çevresindeki restoran ve kafelere ait olan masa ve sandalyeleri kaldırımları ve yolları işgal ettiği gerekçesiyle topladı. Toplanan malzemeler kamyonlara yüklenirken, iş yeri sahipleri zabıta ekiplerine tepki gösterdi. ‘Esnaf burada başkan nerede?’ sloganı atıp, yürüyüş düzenledi. Esnaf daha sonra meydanda toplanarak masa ve sandalyeleri ateşe verdi.

Zabıtaya kızdılar masa ve sandalyelerini yaktılar

‘TOPLANTI YAPILMIŞTI’

İlçede 25 yıldır esnaflık yaptığını belirten Yılmaz Üstebay, 3 ay önce bir sıra masa ve sandalyenin kaldırılması konusunda belediyeyle toplantı yaptıklarını ve bunu uyguladıklarını söyledi. Üstebay, “Yolun açılması için alınan karara uyduk ama arife günü dışarıdaki tüm masa ve sandalyeler belediye ekiplerince hunharca kaldırıldı. Diretmemize rağmen zor kullanarak yapılan bu hareketten dolayı esnaf olarak gerekirse işletmelerimizi bayram sonuna kadar kapatacağız” dedi.

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Bölgedeki bir işletmede çalışan Nehir Yaman da “8 senedir aynı işletmede çalışıyorum ama bu yaşananlardan dolayı işsiz kalmak tehlikesiyle karşı karşıyayım. Yetim 2 yeğenimle yaşıyorum ve onlara bakmak zorundayım. İşsiz kalırsam ne olacak?” diye konuştu.

İlçe dışında olduğunu söyleyen Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise konuyla ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi.        

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#İzmir#Zabıta#Yangın

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