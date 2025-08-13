×
Zabıtalarla seyyar satıcılar arasında bıçaklı kavga! 2 yaralı, 5 gözaltı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 23:42

Çankırı’da zabıta memurları ile seyyar satıcılar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 2 zabıta memuru yaralanırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cumhuriyet Mektep Sokak’ta meydana geldi. Çankırı Belediyesi’nde görevli zabıta memurları ile izinsiz satış yapmak isteyen 1’i kadın 5 kişilik seyyar satıcı grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine satıcılardan biri, yanında bulunan bıçakla zabıta memurlarına saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında zabıta memuru İ.B. ve B.İ., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı memurlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zabıta memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan seyyar satıcılar ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

