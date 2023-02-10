Zabıtalar kolonları sayacak

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Yerel yönetimlerle birlikte bina sakinleri gibi, apartman yöneticileri de kendi binalarında denetim yapabilir. Bolu’da belediye zabıta aracığıyla binalardaki işyerlerini denetleyerek kolonları saydıracak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan giriş katında işyeri bulunan tüm binaların kontrol edileceğini, kolonların eksik çıkması halinde binaların mühürleneceğini açıkladı. Özcan, “Mimari projelerine göre zabıta ekipleri gidecek bakacak. Kaç kolon var, orada bunu kontrol edecek. İş yerinde 10 kolon mu olması gerekiyor, eğer 9 kolon varsa aynı gün mühürleyeceğiz. O binayı da boşaltacağız” dedi. Uygulamanın başka il ve ilçe belediyelerince de süratle yapılması bekleniyor.