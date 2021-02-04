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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Zabıtalar bulduğu çantayı sahibine teslim etti

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Zabıtalar bulduğu çantayı sahibine teslim etti
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GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, zabıta ekipleri durakta buldukları içerisinde para, telefon ve kartlar bulunan çantayı sahibine teslim etti.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki bir otobüs durağında unutulmuş el çantası buldu. Ekipler içerisinde kimlik, para, kredi kartı ve cep telefonu bulunan çantanın sahibinin Döne Aldemir olduğunu belirledi. Bu esnada çantada çalan telefonu açan zabıta ekipleri, arayan kişinin çantayı unutan kişinin kızı olduğunu saptadı. Durumu anlatan zabıta ekipleri daha sonra kızıyla birlikte yanlarına gelen Döne Aldemir'e çantasını tutanakla teslim etti. Çantasını kaybedince panik yaşadığını belirten Aldemir, zabıta ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

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