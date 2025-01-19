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Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

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#İstanbul#Avcılar#Pasta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:47

Avcılar'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 4 ay önce mühürlenen iş yerinde, düğün salonları için pasta üretimine devam edildiği tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından yakın takibe alınan iş yerinde mühürün sökülerek yeniden üretime başlandığı ve hijyen koşullarına uyulmadığı belirlendi. Hem büro hem de imalathane olarak kullanılan iş yeri ikinci kez mühürlendi.

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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Firuzköy Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren pasta imalathanesini bir süre önce ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uymadığı için mühürledi.

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

Ekipler yakın takibe aldıkları iş yerinde kaçak üretim yapıldığını belirleyerek iş yerine baskın düzenledi.

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

KEDİLERİN GEZDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hiçbir hijyen koşuluna uyulmadan merdiven altı üretim yapıldığı belirlenen iş yerinde düğün pastalarının paslı ve kirli aletlerle hazırlandığı, soğutucu olarak hazırlanan dolaplarda hijyen kurallarına uyulmadığı saptandı.

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Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

İmalathanenin hem büro hem de mutfak olarak kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri pasta keki üretimi yapılan alanda kedilerin gezdiğini de tespit etti.

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

HEM BÜRO HEM MUTFAK

Ağırlıklı olarak düğün salonlarına pasta üretimi yapıldığı belirlenen pasta imalathanesiyle ilgili Avcılar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından pasta imalathanesi ikinci kez mühürlendi.

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

İş yeri sahipleri hakkında mühürün sökülüp yeniden üretime başlamaları nedeniyle yasal işlem yapılacağı da öğrenildi.

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

Zabıta mühürlüyor, onlar söküp üretime devam ediyor... 4 ay sonra yeniden baskın düzenlendi

 

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#İstanbul#Avcılar#Pasta

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