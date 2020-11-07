Zabıta kavgası

İBB yönetimi iddiaya göre alanın İspark tarafından kullanılması yönünde karar aldı. Fatih belediyesi ekipleri ise iddiaya göre bölgenin “kültür sokağı” olarak düzenleneceğini belirtti.

Sabah saatlerinde karşı karşıya gelen zabıta ekipleri tekme tokat birbirlerine girdiler. Yaşanan kavganın ardından iki zabıta grubu birbirinden güçlükle ayrıldı.

Daha sonra belediye başkanlarının devreye girmesi ile iki belediye arasındaki anlaşmazlık sonlandırıldı. İBB görevlileri konu hakkında açıklama yapmazken Fatih Belediyesi yetkilileri “Kavga yanlış anlaşılmadan dolayı meydana geldi” dedi.