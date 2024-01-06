Zabıta Hüseyin’den Seçil’e: Birlikte girdik birlikte çıkarız

Haberin Devamı

Fon dolandırıcılığı davasının sanıkları arasında yer alan zabıta Hüseyin Eligül’ün “30 yıldır tanırım, 500 bin dolara yakın para verdim” dediği Seçil Erzan ile yaptığı 1947 yazışma dava dosyasına girdi. Fona para yatıranların sık sık arayıp para istemeleri üzerine Eligül, Erzan’a yazıp bilgilendirme yaptı. En çok da “İsmet amca” diye bahsettiği kişiyle ilgili mesaj attı. 9 Aralık 2022’de Seçil Erzan’a yolladığı mesajda, “Kızım müsait misin bu İsmet amca başımı ağrıtıyor” diye yazdı. Erzan da “Haftaya cuma ok onun işi” diye yanıt verdi. Eligül 19 Aralık 2022’de Erzan’a, “Kızım İsmet amcayı unutma gözünü seveyim”, 20 Aralık 2022’de de “Yavrum müsait misin bilmiyorum. İsmet amca sorun. ‘45 günlük dedin 3 ay oldu tamam mı benim işim’ diyor” dedi.

Haberin Devamı

Eligül, 27 Aralık 2022’de de “Kızım İsmet amcanın işi tamam mı? Arıyor açmadım” diye yazınca Seçil Erzan, “Hayır abi. Ben var da mı vermiyorum. Hayatımı riske attım. Yaşadığım, muhatap olduğum insanları bir bilsen. Toparlamaya çalışıyorum. Aklım gitti artık benim görmüyor musunuz. Ben semilyonu (Çorlu’daki evi) dün satışa verdim” diye sitem etti. Eligül de “Tamam kızım. Ben de veriyorum madem öyle. Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben” yanıtını verdi.

FLORYA’DAKİ KARDEŞİMİZ...

16 Ocak 2023’de Hüseyin Eligül, Erzan’a “Musa abi çağırdı yanına geldim” diye yazdı. Erzan da “Ne duymuş?” diye sordu. Eligül de “Kızım bir ortamdaymış. Birileri bizim bu işleri konuşuyormuş. Fatih hocayı ‘Florya’daki kardeşimiz’ falan diye konuşuyorlarmış. ‘Paramızı çalıştırıyor, her ay iyi kazandırıyor’ diyorlarmış. ‘Biz niye 1.5 senedir bekliyoruz’ diyor. ‘Böyle olmayacak konuşalım’ diyor. Bize geldi yardımcı olmak için, tüm şartları zorladık bunun karşılığı diye konuştu” yanıtını verdi Erzan’ın, “Abi Candaş yanımda çok panik oldum elim ayağım titriyor. Arayamıyorum” demesi üzerine Eligül, “Tamam, üzme kendini. Musa ‘Telaş etmesin’ dedi” diye yazdı.