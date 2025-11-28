×
Bunu da gördük! Börekçinin deposundaki ürün 'pes' dedirtti... Zabıta müdüründen sert tepki

#Zabıta#Hatay#Börekçi
Kasım 28, 2025 10:08

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri gıda üretimi yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Gıda üretimi yapan börekçide son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen depoda tutulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından tespit edildi.

Dörtyol Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumayı amaçlayan çalışmalara, Zabıta Müdürü Ali Avan başkanlığındaki ekipler tarafından pastaneler ile işlenmiş gıda satışı yapılan işletmelerde ağırlık verildi.

Denetimlerde; ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen şartları ve gıda güvenliği standartları detaylı şekilde incelendi. Kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bazı işletmeler hakkında tutanak tutuldu.

Söz konusu ürünler, zabıta ekipleri tarafından imha edilmek üzere toplandı. Öte yandan, ruhsatsız faaliyet yürüttüğü belirlenen bazı işletmelere eksiklerini gidermeleri için yarına kadar süre tanındı.

Yetkililer, yapılacak ikinci denetimde gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelerin ruhsat ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle mühürleneceğini bildirdi. 

Zabıta ekiplerinin bir börekçiye gerçekleştirdiği denetim esnasında son kullanma tarihinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen soğuk hava deposunda bulundurulan dondurulmuş ürün zabıta ekipleri tarafından fark edildi.

"1-2 AY DEĞİL GEÇ KALMANIZ, SATILIP SATILMADIĞINI BİLEMEM"

İşletme personeli, "Bu iade ürün, ben bunları hiç kullanmadım" diyerek kendini savunsa da zabıta müdürü Avan; "1, 2 ay değil geç kalmanız. Ben bunun satılıp satılmadığını bilemem ki" diyerek duruma tepki gösterdi. Öte yandan tepsi içinde günlerce unutulmuş ve küflenerek tanınmaz hale gelen börek başta olmak üzere işletmede ele geçirilen son kullanma tarihi bitmiş ürünler ekipler tarafından imha edildi.

