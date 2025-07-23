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Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı

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#Zabıta#Seyyar Satıcı#Biber Gazı
Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 13:17

İzmir'in Konak ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri, çıkan tartışmada seyyar satıcı Ahmet Serdar Koyğun’u (47) darbedip yüzüne biber gazı sıktı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Olay, dün Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ahmet Serdar Koyğun ile tezgahına el koymak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı

Tartışmanın büyümesi üzerine zabıta ekipleri, Koyğun’u darbederken, yüzüne de biber gazı sıktı. Olayı gören ve yardım etmek için araya giren bir vatandaşın da darbe aldığı öğrenildi.

Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı

Öte yandan meydana gelen olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde zabıta ekiplerinin seyyar satıcıyı darbettikleri ve yüzüne biber gazi sıktıkları, yaşanan arbedede bir kadının da darbedildiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı

Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı

Zabıta ekiplerinden seyyar satıcıya dayak atıp yüzüne biber gazı sıktı

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#Zabıta#Seyyar Satıcı#Biber Gazı

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