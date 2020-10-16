Zabıta ekiplerinden kapsamlı korona denetimi

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için büyük mücadele veren Osmangazi Belediyesi, çalışmalarını ilk günkü ciddiyetiyle sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan kafe, restoran ve pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler, gıda satışı yapan işyerlerini hijyen kurallarına uyup uymadıkları konusunda sıkı takibe alıyor.



Özverili bir çalışma ortaya koyan belediye ekipleri, son 10 günde bin 20 iş yeri ve 290 pazar alanını denetledi. Vatandaşlara 7 bin 200 adet maske dağıtan ekipler, 37 pazar alanına da 80 adet dezenfektan aparatı koyarak hizmet verdi.



Pandemi sürecinin en başından beri mücadeleyi ve tedbiri en üst seviyede tuttuklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına belediye ekiplerinin tedbir ve denetimleri büyük titizlikle sürdüreceğini söyledi.