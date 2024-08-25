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Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

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#İstanbul#Avcılar#Avcılar Belediyesi
Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 13:21

Avcılar'da zabıta ekipleri kaldırım ve yol kenarlarında duba denetimi yaptı. Yayaların yürürken sorun yaşamamaları amacıyla yapılan denetimlerde kaldırım ve yollara esnaf tarafından yerleştirilen duba, reklam panoları veya diğer malzemeler toplandı. Zabıtayla esnaf arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

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Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polis ekiplerinin de desteğiyle duba denetimi yaptı. Üniversite ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde yoğunlaşan denetimler sırasında kaldırımda yürümeyi zorlaştıran reklam panoları, flama, bayrak, lastik veya masa sandalye gibi eşyaları topladı.

Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

Toplanan malzemeler Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı kamyon ve kamyonetlere yüklendi. Ekipler, Trafik Kanunu, Zabıta talimatnamesi ve ilgili yasanın verdiği yetkiyle denetimlerini sürdürürken, işyerleri önlerine araçların park edilmesini önlemek isteyen esnafın caddeye bıraktığı duba, sandalye, eski lastik, beton dökülmüş teneke gibi malzemeler de kaldırıldı.

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Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

Denetimler sırasında esnafla zabıta ekipleri arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Bir esnaf "Oturuyorum ben bunlara" diyerek yol kenarındaki sandalyelerinin alınmasına tepki gösterdi. Başka bir esnaf ise "Başkan buraya gelecek" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

Zabıta ekiplerinin kaldırım ve caddelerde trafik ve yaya güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

Kaldırım ve yol işgaline müdahale... Zabıta ekiplerine tepki: Başkan buraya gelecek

 

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#İstanbul#Avcılar#Avcılar Belediyesi

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