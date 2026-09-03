Zabıta denetiminde ortaya çıktı | Çöpe atmaları gerekirken vatandaşa yedireceklerdi: Hepsi imha edildi

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Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, gıda güvenliğine yönelik denetimlerinde, bir işletmenin üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığını tespit etti. Ekiplerin incelemelerinin ardından iş yerinde bulunan yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürünü imha edildi. Halk sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen işletme ise mühürlendi.

‘HALK SAĞLIĞINA TAVİZ YOK’

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, “Denetimlerimizde karşılaştığımız manzaralar, gıda güvenliği konusundaki hassasiyetimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Zabıta ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimlerde, üretim şartlarına uygun olmayan ortamda ciğer kavurma imalatı yaptığı tespit edilen iş yerinde yaklaşık 500 kilogram ciğer ve et ürününü imha ettik. İş yerini mühürleyerek faaliyetten menettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya taviz yok. Denetimlerimizi kararlılıkla ve aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

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