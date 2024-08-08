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Zabıta araçlarının lastiklerini tek tek kesti! Gerçek güvenlik kameralarını izleyince ortaya çıktı

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#Zabıta#Araç#İş Yeri
Zabıta araçlarının lastiklerini tek tek kesti Gerçek güvenlik kameralarını izleyince ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 15:41

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ruhsatsız açtığı gerekçesiyle iş yeri mühürlenen Afganistan uyruklu P.N., Zabıta Müdürlüğü'ne ait 6 aracın 9 lastiğini keserek zarar verdi. Polisin gözaltına altığı P.N. tutuklanırken, lastikleri kestiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos günü Yenidoğan Mahallesi Sevinç Caddesi'ndeki Afganistan uyruklu P.N.'nin işlettiği lokantanın ruhsatsız olduğunu tespit etti. Mühürleme işlemi sırasında P.N., zabıta ekipleri ile tartışırken, iş yeri polis ekiplerinin yardımıyla mühürlendi. P.N. gece saatlerinde belediye hizmet binasının yanında park halinde bulunan 6 zabıta aracının 9 lastiğini bıçakla kesip, zarar verdi. Belediyenin ihbarıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lastikleri kestiği güvenlik kamerasına yansıyan Afganistan uyruklu P.N.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen P.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kamu malına zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı kısa sürede açığa çıkaran Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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#Zabıta#Araç#İş Yeri

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